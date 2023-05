Isolate San Cassiano e San Martino Intanto si annullano le Feste medievali

Tutta la collina è in difficoltà a causa delle frane createsi con l’emergenza maltempo. Nel territorio di Brisighella sono rimaste isolate due frazioni: San Cassiano e San Martino in Gattara, che si trovano sopra a Fognano. Un enorme smottamento le divide da Brisighella e da Faenza. Ieri sono stati distribuiti viveri nelle due frazioni tramite la ferrovia, che non è stata danneggiata. I generi alimentari di prima necessità sono stati suddivisi per nucleo famigliare. Agli utenti interessati è stato chiesto di andare nei punti raccolta con un contenitore per l’olio da mezzo litro e uno per le uova fresche. Per le famiglie isolate invece, secondo quanto riporta su Facebook il sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli, vengono rifornite con mezzi di soccorso direttamente a casa. Alcune volontarie di Fognano si sono attivate per l’approvvigionamento di cibo per celiaci (per chi ne necessità è possibile contattare Federica al numero 348 4679859). Sempre stamattina col carro cantiere sono arrivati anche la dottoressa Tondini e il farmacista Usvelli per aprire l’ambulatorio (al Camino Verde di San Cassiano) e la farmacia. Il Centro di coordinamento dei soccorsi per le due frazioni si trova al Nuovo Camino Verde di San Cassiano, ai numeri 346 0795557 e 335 241335.

Nei giorni scorsi intanto è stato fatto un sopralluogo sulla frana alle porte di San Cassiano con i militari del genio civile, la senatrice Marta Farolfi e l’assessore Dario Laghi. Ieri nelle due frazioni sono arrivati anche due grossi escavatori per liberare le frani nelle strade comunali. Nei giorni scorsi l’associazione Aps San Cassiano ha scritto una lettera al presidente della Repubblica per fare presente la situazione delle due frazioni: "La frana divide un bacino di oltre 3000 persone dalla Romagna su cui gravita per il lavoro, le scuole secondarie, gli ospedali e il rifornimento di cibo e beni di prima necessità".

L’emergenza, però, riguarda anche l’acqua potabile. Ieri il Comune di Brisighella ha invitato i residenti a usarla " con parsimonia, dove disponibile. Se sprecata, l’acquedotto ha dei picchi che non riesce ancora a supportare". Sono inoltre state annullate le Feste medievali previste per il mese di giugno.