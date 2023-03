Ispettorato del lavoro, l’Appello Quattro condanne e due assoluzioni

di Andrea Colombari Quattro condanne, pur a fronte di alcune riduzioni di pena. Ma anche due assoluzioni “perché il fatto non sussiste”. Si è chiuso così nel tardo pomeriggio di ieri a Bologna il processo d’appello per l’indagine alla Dtl, la direzione territoriale del lavoro, portava avanti dai carabinieri dell’Investigativo e culminata la mattina del 10 marzo 2015 con un ordine di custodia cautelare per i due principali indagati. Ieri per l’allora funzionario Gianfranco Ferrara, di origine campana ma residente a Ravenna e difeso dall’avvocato Marco Martines, la pena, dopo l’assoluzione per un paio di capi d’imputazione speculari alle posizioni dei due imprenditori prosciolti, è stata fissata in 4 anni 7 mesi e 23 giorni (in primo grado il 15 luglio 2019 era finita con 5 anni di carcere). Per l’allora dipendente Dtl Massimo Siviero, nato a Forlì ma residente a Lugo, operatore amministrativo incaricato di monitorare tutte le pratiche ispettive e difeso dagli avvocati Gabriele Bordoni e Angelo Bartolotti, la condanna è stata ridotta a 3 anni e 8 messi (in primo grado era stata di 4 anni: uno dei capi di imputazione nel frattempo è andato prescritto e l’inquadramento dell’imputato è stato rivisto in termini giuridici). Ai due, pur...