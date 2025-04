Ispettorato del (super) lavoro. In due anni controlli raddoppiati: un allarmante 86% di irregolarità

I controlli dell’Ispettorato del lavoro di Ravenna sono risultati superiori del 42% rispetto a quelli realizzati nel 2023 ed i risultati conseguiti nell’anno 2024, rivelano un aumento complessivo delle ispezioni pari al 59% se confrontati con i dati realizzati nel 2023 e una percentuale di irregolarità accertate pari all’86% nei settori produttivi. Infatti, sono state avviate 854 ispezioni di cui 602 di vigilanza in materia di lavoro/legislazione sociale/previdenziale (cosiddetta ordinaria) e n. 243 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (cosiddetta tecnica).

L’Ispettorato territoriale del lavoro di Ravenna rende noto il bilancio delle attività compiute nell’anno 2024 in Ravenna e nel territorio provinciale, dal personale civile dell’Ispettorato Itl, inclusi i militari Nil (Carabinieri dell’Ispettorato).

Sul versante delle attività produttive e merceologiche interessate dalle verifiche ispettive, sia in materia di lavoro/legislazione sociale/previdenziale, sia in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le ispezioni per numero di accessi sono state 14 in agricoltura, 71 nell’industria, 156 in edilizia (di cui 108 che hanno riguardato gli accertamenti in materia di salute e sicurezza), 57 nei settori di trasporti e logistica, 195 nel turismo e pubblici esercizi, 21 nelle strutture socio-assistenziali.

Ne emerge che la percentuale totale di irregolarità accertate nei settori interessati, è stata pari all’86%. Sono stati tutelati un numero complessivo di lavoratori pari a 114 ed è stato accertato un imponibile contributivo evaso/omesso pari a 500mila euro ed irrogate sanzioni per un totale di 173 mila euro, comprese le sospensioni per attività imprenditoriale. Inoltre, è stato recuperato un imponibile retributivo a favore dei lavoratori pari a 144 mila euro.

In particolare, sul fronte delle violazioni Ordinarie, è stata sviluppata una mirata attività volta al contrasto dei fenomeni interpositori, nello specifico sugli appalti d’opera che hanno schermato le somministrazioni fraudolente di manodopera. oltre all’emersione del lavoro irregolare (cosiddetto nero).

Nello specifico invece delle irregolarità in materia di salute e sicurezza, le violazioni principali hanno interessato: l’omessa formazione dei lavoratori; le visite mediche per l’idoneità alla mansione; la mancata valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del Documento di valutazione dei rischi. Nel dettaglio degli accertamenti nel settore edile, le violazioni riscontrate sono state: impianti elettrici non a norma, ponteggi non in regola e nel settore metalmeccanico le irregolarità sostanziali sono state relative a impianti ed attrezzature non conformi.

Giorgio Costa