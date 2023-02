"Ispettori da condannare a 4 anni e 4 mesi"

Due anni per un ispettore del lavoro già condannato per fatti simili, a cui vengono contestate 13 ore e 28 minuti di assenze, un anno per una collega a cui vengono contestate assenze per 2 ore e 26 minuti e un anno e quattro mesi per l’ultimo ispettore del lavoro a cui ne vengono contestate per 5 ore e 46 minuti. Sono queste le richieste della Procura che ieri in tribunale a Ravenna, con il vice procuratore onorario Simona Bandini, davanti al giudice Cristiano Coiro, ha chiesto la condanna per tre ispettori del lavoro, accusati di truffa aggravata ai danni dello Stato e di falso: in buona sostanza di un uso improprio del cartellino in un periodo compreso tra metà ottobre e fine novembre 2015. I tre erano stati rinviati a giudizio a luglio 2021, mentre un quarto imputato, un collega, aveva presentato istanza per la messa alla prova, poi accolta e attualmente in fase di ultimazione. Si era chiusa così davanti al gup Corrado Schiaretti l’udienza preliminare per i quattro dipendenti della direzione territoriale del lavoro (Dtl) accusati di allontanamenti ingiustificati registrati da una telecamera nascosta sulla macchinetta marcatempo in occasione di un’altra indagine. Quelle registrazioni tuttavia non erano mai...