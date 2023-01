"Israel De Benedetti mi parlò della trafila vissuta"

Solo negli ultimi anni Andrea Dolcini ha al suo attivo importanti ricerche storiche ravennati, dal chirurgo Bartolo Nigrisoli che nel ’31 rifiutò di giurare fedeltà al fascismo, alle origini ravennati di Anna Magnani, ad Aldo Spalicci e a queste si aggiunge ora un tassello ancor più importante perché l’obiettivo è quello di far riconoscere il notaio Raffale Sciuto, siciliano di nascita e faentino di adozione (morto nel 1970, è seppellito con la moglie al cimitero dell’Osservanza), un ‘Giusto tra le Nazioni’. "Quando due anni fa Israel De Benedetti mi parlò della trafila vissuta durante la guerra dalla sua famiglia, io ricollegai subito il nome di Sciuto a quanto, a me bambino, raccontava il babbo, Alteo, all’epoca segretario generale del Comune, che aveva conosciuto Sciuto tramite Raffaele Bendandi. Fu così che a maggior ragione mi sono posto l’obiettivo di accendere un faro sulla figura del notaio che a rischio della vita aveva aiutato quella famiglia di ebrei. E vorrei ricordare che negli stessi giorni in cui Sciuto nascondeva i De Benedetti, a Faenza Amalia Fleischer veniva arrestata e deportata ad Auschwitz dove morì nel ‘44. Ed è giusto ricordare che non ebbe vita facile, a Faenza, Miklos Berger, che fornì documenti falsi ai De Benedetti, mentre un’altra famiglia ebrea, i Matatia, era già espatriata in Bolivia. Che ci siano ancora oggi teorie negazioniste sulla Shoah è davvero folle. In Italia ci sono stati circa settecento riconoscimenti di Giusti tra le Nazioni a fronte di oltre ottomila ebrei italiani deportati, spesso vittime di spiate da parte di vicini di casa". Nella nostra provincia i ‘Giusti’ sono undici: Amelia, Aurelio, Rosita, Vincenzo Tambini e Antonio Dalla Valle (Bagnacavallo), Anna e Luigi Varoli (Cotignola), Serafina e Vittorio Zanzi (Granarolo), Gino Muratori e Giuseppina Frignani Muratori (Ravenna).

