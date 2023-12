Israele e Gaza, una tragedia da fermare

Arcivescovo

Il 28 dicembre “festeggiamo” subito dopo il Natale, i Santi Innocenti martiri. Il Martirologio romano li presenta così: “I bambini che a Betlemme di Giuda furono uccisi dall’empio re Erode, perché insieme ad essi morisse il bambino Gesù che i Magi avevano adorato, onorati come martiri fin dai primi secoli e primizia di tutti coloro che avrebbero versato il loro sangue per Dio e per l’Agnello”.

Vedendo quello che ci presentano i mass media (ma non sappiamo cosa succeda davvero) sulla tragedia che sta avvenendo in Israele e a Gaza mi è venuta questa associazione con la festa.