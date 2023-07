Istiga figlio bullizzato: "Picchia i marocchini"

Per vendicare il figlio, presunta vittima di bullismo, lo avrebbe incitato a malmenare i suoi persecutori per poi, una volta rintracciati, apostrofarli con un paio di frasi dal tenore razzista. Una vicenda collocata a Conselice, che risale al settembre 2021, sulla quale sono aperti due procedimenti. Il primo, davanti al tribunale dei minorenni, vede un paio di giovani rinviati a giudizio per i presunti episodi di bullismo. Il secondo si celebra a Ravenna e vede imputato il genitore, un 43enne originario di Caserta e difeso dall’avvocato Raffaella Salsano, con le accuse di minacce, nonché di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale ed etnica.

Tre ragazzi, tra cui due minorenni, lo avevano denunciato alla polizia e ora sono parte civile con la tutela dell’avvocato Matteo Paruscio. L’uomo li aveva avvicinati a bordo di un furgone nei pressi del cimitero di Conselice. Qui, secondo l’accusa, avrebbe istigato il figlio, pure minorenne, con frasi del tipo "tu esci con questi qua che devono tornare al loro paese e il loro Marocco non è qua", "picchia i marocchini, noi siamo napoletani". A un certo punto, rivolgendosi a loro, li avrebbe minacciati dicendo "vi taglio la gola, vi squarto, se fossi stato al posto di mio figlio vi avrei già tagliato la gola".

Uno dei giovani marocchini, ieri mattina davanti al giudice onorario Tommaso Paone, ha ricordato quanto accaduto il 14 settembre di due anni fa, precisando che il padre, "dopo avere fatto tre giri di rotonda", avrebbe invitato il figlio a prendere un martello, per poi in realtà vedersi inseguiti e colpiti col manico di una scopa mentre l’uomo diceva "il vostro Marocco non è qua, dovete portarci rispetto".

I tre avrebbero trovato rifugio presso un passante, sempre ieri sentito come testimone. Questi ha detto di aver visto tre giovani correre verso di lui e chiedere aiuto, confermando che gli stessi venivano inseguiti da un altro giovane con una scopa in mano, il cui padre lo incitava, ma precisando che l’aggressione fisica si sarebbe risolta in "un calcetto". Ha detto anche di aver sentito quel padre pronunciare questa frase: "Siete venuti a casa mia a mangiare il gelato e avete dato della prostituta a mia moglie". Poco dopo, quando padre e figlio se n’erano andati, sul posto era intervenuta la polizia, chiamata dai tre giovani che si erano visti inseguire.

Lecito domandarsi cosa avesse indotto il genitore a una reazione così scomposta. L’avvocato Salsano si è visto rigettare la richiesta di depositare gli atti del procedimento che vede il figlio dell’imputato parte offesa a Bologna nell’ambito della vicenda di bullismo, in quanto veniva picchiato dagli stessi compagni di scuola che ora accusano il padre per le frasi razziste. Tra loro si frequentavano, come dimostra la frase che chiama in causa la madre, e ulteriori dettagli emergeranno con la prossima udienza fissata a dicembre.

Lorenzo Priviato