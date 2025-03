Istigò il figlio bullizzato dai coetanei. Padre condannato a cinque mesi

Si era difeso ammettendo di avere avuto uno scatto d’ira davanti a quei due fratelli di 15 e 16 anni di origine magrebina che "venivano a casa mia e poi hanno picchiato mio figlio e offeso mia moglie". Ma aveva respinto le accuse di minaccia e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il tribunale di Ravenna ieri pomeriggio lo ha invece condannato a 5 mesi di reclusione (la procura aveva chiesto 12 mesi). Protagonista della singolare vicenda verificatasi il 14 settembre 2021 a Conselice, è un 43enne difeso dall’avvocato Raffaella Salsano.

Secondo l’accusa, per vendicare il figlio a suo dire vittima di bullismo, lo aveva incitato a malmenare i suoi persecutori per poi, una volta rintracciati, apostrofarli con un paio di frasi dal tenore razzista. La vicenda aveva conosciuto anche uno strascico davanti al tribunale dei Minori per i due magrebini. L’uomo - prosegue l’accusa - li aveva avvicinati a bordo di un furgone nei pressi del cimitero. Qui avrebbe istigato il figlio, pure lui minorenne, con frasi del tipo: "Tu esci con questi qua che devono tornare al loro Paese e il loro non è qua", "picchia i (...), noi siamo (...)". A un certo punto, rivolgendosi ai due, li avrebbe minacciati dicendo: "Vi taglio la gola, vi squarto, se fossi stato al posto di mio figlio vi avrei già tagliato la gola".

Uno dei giovani magrebini, davanti al giudice aveva ricordato accaduto precisando che quel padre, "dopo avere fatto tre giri di rotonda", avrebbe invitato il figlio a prendere un martello, per poi vedersi inseguiti e colpiti con il manico di una scopa mentre l’uomo diceva: "Il vostro (...) non è qua, dovete portarci rispetto".

I ragazzi spaventati (erano in tre) avrebbero poi trovato rifugio da un passante. Quest’ultimo, sentito come testimone, aveva detto di avere visto tre giovani correre verso di lui e chiedere aiuto, confermando che erano inseguiti da un altro giovane con una scopa in mano, il cui padre lo incitava: ma precisando che l’aggressione fisica si era risolta in "un calcetto".

In quanto all’imputato, in aula aveva detto questo di quei giovani: "Venivano a casa mia, hanno conosciuto mia moglie. Poi mio figlio ha iniziato a essere agitato, tornava a casa con le guance rosse: lo portavano in posti isolati e lo picchiavano. Queste cose le ho vissute io da piccolo e quindi capisco. Mio figlio non ha raccontato subito quello che era successo: uno dei due gli ha dato un pugno sulla guancia".