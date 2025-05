"Istituire un assessorato dedicato alla terza età"

Circa il 26% dei ravennati è rappresentato da persone della terza età, cioè con oltre 65 anni (di cui il 9% sono over 80). Categoria di cittadini che, secondo le stime pubblicate, nel 2042 saranno il 34% della popolazione ravennate (con gli over 80 al 12%).

Ottavio Righini, presidente di 50&più di Confcommercio, con oltre 4mila soci in provincia e circa la metà a Ravenna, chiede ai candidati "di impegnarsi ad istituire per la prima volta un assessore (anche in coabitazione) con delega ai cittadini della cosiddetta terza età. Ovvero istituire, così come è stato fatto per le ragazze ed i ragazzi e per il volontariato, una dedicata consulta".