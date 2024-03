Istituto Guerra, in arrivo nuova palestra

Ottime notizie per l’Istituto di istruzione superiore Tonino Guerra di Cervia: al via i lavori per la realizzazione della nuova palestra, intervento da 4,9 milioni e il prossimo anno scolastico 2024/25 avrà quasi 40 iscritti al Liceo linguistico raggiungendo in due anni il numero insperato delle 2 classi. Nel frattempo, sono cominciati ieri e lavori per la realizzazione della nuova palestra dell’Istituto di istruzione superiore Tonino Guerra di Cervia – comprendente l’Istituto professionale statale servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera e il Liceo linguistico - intervento da 4,9 milioni che sarà realizzato dalla Provincia di Ravenna ed finanziato per 3 milioni dal Pnrr, per 750mila euro dal fondo statale opere indifferibili e per i restanti 1,15 milioni dalla Provincia stessa. Una palestra omologata dal Coni per pallavolo, basket e calcetto.

L’istituto è attualmente dotato di una palestra di 155 metri quadri. La struttura che sarà realizzata in ampliamento dell’istituto Guerra avrà una superficie netta di quasi 1.500 metri quadri e comprenderà: il campo da gioco, dimensionato in modo tale da poter contenere i campi omologati per la pallavolo, per il basket e per il calcio a 5; le gradinate per il pubblico con 119 posti a sedere e i relativi servizi; due spogliatoi dimensionati per un minimo di 16 persone ciascuno con servizi igienici e docce, destinati agli studenti e agli atleti delle società sportive; due spogliatoi dimensionati per un minino di 4 persone ciascuno, destinati agli insegnanti e ai giudici di gara; gli spazi deposito; i locali tecnici.

Con particolare riferimento alla presenza delle gradinate, la scelta è stata dettata anche dal fatto che l’istituto scolastico è privo dell’aula magna, quindi occorre uno spazio multifunzionale, utilizzabile all’occorrenza per consigli di istituto e iniziative di interesse didattico ma anche a disposizione dell’intera comunità locale.

"Questo intervento – ha spiegato ieri in conferenza stampa il presidente della Provincia di Ravenna Michele De Pascale – si inserisce nel grande lavoro che abbiamo fatto in questi anni come Provincia di Ravenna, con la collaborazione del Comune di Cervia e della Regione, per valorizzare l’offerta formativa superiore, raggiungendo l’importante traguardo della realizzazione dell’Istituto di Istruzione superiore Tonino Guerra con gli indirizzi professionali alberghiero e liceale linguistico. Al termine di questo intervento sarà a disposizione della scuola un ambiente polifunzionale accogliente e sicuro, moderno, accessibile e in regola con le norme antincendio e antisisma, non solo per accompagnare la crescita degli studenti e delle studentesse e sostenere docenti e personale scolastico, ma anche a servizio delle società sportive e dell’intera comunità". Il corpo della nuova palestra si porrà in continuità volumetrica ed architettonica con l’edificio esistente, all’interno dell’area verde di pertinenza della scuola, parallelamente ai volumi esistenti, completando lo sviluppo del complesso scolastico sul confine est.

Saranno realizzati due corpi di fabbrica a volume compatto, entrambi a copertura piana, uno più grande, che ospiterà il vano palestra, e l’altro più piccolo, che ospiterà gli spogliatoi. L’area palestra sarà organizzata su due livelli: il piano terra per ospitare lo spazio di gioco vero e proprio e una serie di servizi ad esso strettamente connessi e il primo piano destinato a tribuna, mentre l’area spogliatoi sarà su un unico livello.

Ilaria Bedeschi