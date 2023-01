Istituto Matteotti, continua il braccio di ferro tra genitori e la dirigente

In 25, presenti fisicamente nella platea della sala cinema Gulliver e 230 collegati on line, hanno seguito l’incontro dedicato mercoledì scorso alle posizioni che oppongono, all’interno dell’istituto comprensivo Corso Matteotti, genitori e insegnanti da una parte e dirigenza scolastica dall’altro. Incontro al quale, la preside Mariateresa Buglione, non si è presentata nonostante l’invito ricevuto e alla quale, genitori e insegnanti, chiederanno presto di trasferirsi ad altro incarico, attraverso una raccolta di firme. La serata, in base agli obiettivi del Comitato dei genitori che ha organizzato l’evento, doveva servire proprio per chiarire con la dirigente le criticità che l’istituto comprensivo sta vivendo. "Non c’è progettualità in nessun livello scolastico, non c’è previsione, gestione, fin dall’anno scorso – hanno sottolineato alcuni presenti –. Per questo gli insegnanti hanno deciso di non collaborare più. Se la scuola sembra andare avanti, bisogna chiedersi con quale qualità. Gli insegnanti si sono sentiti costretti ad abbandonare le funzioni che ricoprivano per impossibilità di un dialogo costruttivo con la dirigente, per fatica, per protesta e per far emergere le problematiche che ora sono agli occhi di tutti". Le criticità toccano anche i percorsi di sostegno. Dalla platea, la mamma di un alunno certificato con sostegno, ha lamentato...