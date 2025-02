"Istituzioni per i giovani"

"Le difficoltà del mondo di oggi che noi giovani subiamo derivano dal fatto che non siamo consapevoli del nostro ruolo. Il ruolo dei giovani è sia individuale sia sociale. In altre parole – spiega il fondatore dell’associazione ‘Turbe giovanili’ – , ogni singolo giovane può cambiare qualcosa per se stesso e per la comunità. Tuttavia, l’ambiente in cui siamo immersi, dalla scuola al mondo del lavoro, ci fanno sentire insicuri e inconsapevoli di questa nostra possibilità di agire. Una risposta necessaria è quella di creare delle istituzioni giovanili, a cui va data importanza e priorità. Poi, dove le istituzioni non arrivano, dovrebbero intervenire forme di cittadinanza attiva che partano dal basso".