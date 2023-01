Italgas, lavoratori in stato di agitazione. "Sono allo stremo"

Le organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, insieme alle rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) di Italgas spa hanno proclamato lo stato di agitazione per tutto il Polo Veneto-Lombardia e Emilia Romagna. Italgas è una società per azioni a partecipazione pubblica che distribuisce gas in tutto il territorio italiano. Il Ravennate è interessato perché a Faenza ha sede un’unità tecnica, dove lavorano una ventina di persone; si tratta di personale che interviene, per fare un esempio, quando si verificano fughe di gas. I lavoratori Italgas, si legge nella nota sindacale, "sono allo stremo, lamentano la cronica carenza di personale legata ad un turn over fuori controllo che non consente la sostituzione dei lavoratori che escono dall’azienda, con conseguente maggior carico di lavoro per il personale in servizio, costretto a periodi di reperibilità oltre i limiti contrattuali, nonché a turni notturni in solitaria per la rilevazione delle perdite di gas nella rete, eseguiti in cantieri stradali improvvisati che non garantiscono nemmeno la sicurezza degli operatori". Il cittadino e le istituzioni "sono tranquilli nel sapere che in queste condizioni viene garantita la sicurezza degli impianti gas italiani?". Sindacati e Rsu chiedono "da tempo un intervento migliorativo ad Italgas. L’ultima richiesta urgente di incontro, formalizzata lo scorso 23 novembre: l’azienda non ha risposto. Questo è inaccettabile e avviene nonostante la responsabilità dei lavoratori che hanno ricercato invano e per tempo una soluzione civile e condivisibile". Richiesto poi all’azienda "un piano di assunzioni certo per il Polo Veneto Lombardia Emilia Romagna, vista la cronica mancanza di personale che perdura da anni". Chiesto poi "di applicare la reperibilità con massimo 10 giorni mese come previsto dal contratto nazionale, di ridurre i turni notturni Picarro (per la ricerca fughe) per il singolo lavoratore, di garantire gli interventi stradali con 2 operatori. Da parte dell’azienda nessuna apertura alla discussione". Giovedì sono previste le assemblee coi lavoratori.

l.b.