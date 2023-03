Italia Nostra, l’affondo "Nuovo parco marittimo La pineta sarà devastata"

"Non solo il Jova Beach Party, un tornado si è abbattuto sulla pineta piantata dalla seconda metà dell’Ottocento fino agli anni ’30, passando dalla “legge Rava” del 1905, lungo la fascia costiera da Pinarella alla foce del Reno a Casalborsetti. Lo scopo era di difendere la costa dal mare e di arricchirla di elementi naturali. Una caratteristica tutta ravennate devastata e snaturata per sempre: numerose centinaia di alberi abbattuti, il piede della duna lato mare completamente disboscato dalle piante che ne costituivano, con le proprie radici, l’ossatura". Lo denuncia in una nota Italia Nostra. "Si legge che il sottobosco andrà sfoltito. Per quale motivo? Parchetto con area picnic, alla faccia della biodiversità garantita dalla presenza del rovo e di altre specie? E che passerelle ciclabili si insinueranno ovunque, anche sugli ultimi relitti di naturalità delle dune superstiti. Pare proprio che la nostra costa, un po’ selvaggia ed unica, diventerà un lungo parchetto dotato di infrastrutture, luci, attrezzature, sottoservizi e tombini, percorribile senza sosta in lungo e in largo: un grande polmone verde dal fascino particolare stravolto per rincorrere il modello cementifero e di massiccia invasione umana del riminese. Con amarezza e sconcerto, ricordiamo che progetti come questi - che di “green” pare abbiano solo la “location” - sono realizzati all’interno di una Riserva Naturale dello Stato, denominata “Pineta di Ravenna” istituita con apposito decreto ministeriale nel 1977".