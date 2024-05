Italia, tante imprenditrici, poche però le occupate

Si è svolta a Roma la Convention nazionale 2024 di Donne Impresa, il movimento promosso da Confartigianato e attivo in tutta Italia per rappresentare le specifiche esigenze delle imprenditrici che nel nostro Paese rappresentano uno dei punti di forza del sistema economico. L’Italia è al primo posto in Europa per numero di imprenditrici e lavoratrici indipendenti, 1.610.000, ma ultima nella classifica UE per tasso di occupazione femminile: 53,4% contro la media del 66,1%. Spicca in Europa per un altro record negativo: il maggior numero di giovani donne tra 25-34 anni, 938mila, che non si offrono sul mercato del lavoro. Sono i dati salienti di un rapporto dell’Ufficio Studi nazionale che, presentato proprio in occasione della Convention 2024, mette in evidenza luci e ombre del lavoro femminile in Italia. Tra il 2021 e il 2023, il tasso di occupazione delle donne è aumentato di 2,4 punti percentuali e sono cresciute del 4,8% le occupate indipendenti, che si affermano anche nei campi più innovativi con un aumento, registrato dal 2018 al 2023, del 13,4% delle imprese nei settori digitali e un piccolo esercito di 28mila ‘pioniere’ nell’intelligenza artificiale.

Ma le imprenditrici devono fare i conti con una serie di ostacoli: difficoltà di accesso al credito, carenza di manodopera e, soprattutto, con un welfare che non le sostiene. Le imprenditrici, ma più in generale le donne, ‘soffrono’ la bassa spesa pubblica per sostenere famiglie e giovani: su questo fronte l’Italia è al 22° posto in Europa con appena l’1,4% di risorse dedicate a questo obiettivo. In pratica, a fronte di 12 euro per sanità e pensioni destinati ad anziani, soltanto 1 euro va alle famiglie e ai giovani. E’ quindi necessaria una svolta nelle politiche per accompagnare l’impegno femminile in economia. (in foto la presidente provinciale di Confartigianato Ravenna, Emanuela Bacchilega).