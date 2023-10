Italia Viva al voto. Fagnani riconfermato

Domenica scorsa si è concluso il congresso provinciale di Italia Viva che si svolgeva in concomitanza con analoghi eventi su tutto il territorio nazionale. Con 15000 partecipanti in tutt’Italia e 80 in provincia di Ravenna si sono svolte le elezioni dei presidenti (nazionale, regionale e provinciale), sia in presenza che online confermando l’elezione di Matteo Renzi alla presidenza nazionale così come Stefano Mazzetti e Roberto Fagnani rispettivamente alla presidenza regionale e provinciale del nostro territorio.

Ai neo eletti presidenti spetta il compito di definire le prossime linee strategiche e le nomine degli organi direttivi delegati a supportare le linee di intervento, agendo ciascuno all’interno delle proprie competenze.