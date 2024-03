Italia Viva apre la sede il giovedì e il sabato per il tesseramento

Italia Viva Ravenna apre la sua sede al pubblico per il tesseramento. Appuntamento due giorni alla settimana in via Rasponi 7 (dietro piazza Kennedy): giovedì dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12. "Il momento del tesseramento – spiga Italia Viva in una nota – rappresenta una importante occasione per incontrare gli iscritti e i simpatizzanti e chi ha a cuore la vita politica e sociale del Paese. È un’occasione per confrontarsi e condividere i problemi urgenti che abbiamo davanti a cominciare dalla guerra in Ucraina, il conflitto in Medio Oriente, le elezioni Europee e le elezioni amministrative che coinvolgeranno diversi comuni in provincia". Agli intervenuti verrà data in omaggio una copia della Costituzione della Repubblica Italiana.