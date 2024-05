Italia Viva con Zannoni: "Ecco le nostre ‘6 S’"

Anche per Italia Viva, partito che fa parte della coalizione di centrosinistra a sostegno della candidata sindaco del Pd, Elena Zannoni, è arrivato il momento di presentare la propria lista."A Lugo – spiegano Roberto Fagnani, presidente provinciale e Roberto Marconi, coordinatore della Bassa Romagna – ci presentiamo con una lista che porta il simbolo di Italia Viva per offrire una proposta chiara e ben definita dai valori, dalle idee e dalle proposte del nostro partito con un valore aggiunto poichè in lista con noi c’è anche Federica, iscritta a +Europa. La composizione della lista – continuano – cerca di rispecchiare la nostra comunità, oltre alla parità di genere, dal momento che metà dei candidati sono residenti fuori dal centro città e ben 4 abitano a Voltana. Spazio anche ai giovani con Martina che ha appena 19 anni ed altri 3 studenti universitari di cui uno, Alex, residente a Lugo da diversi anni, cittadino comunitario romeno iscritto nelle liste elettorali del nostro comune". I nomi in lista come candidati al consiglio comunale partono dal capolista Fabrizio Lolli , consigliere uscente ed ex assessore, Nicoletta Sangiorgi, Alberto Ress, Martina Caroli, Alexandru Silviu Cilniceanu detto ‘Alex’, Federica Lolli iscritta a +Europa, Emanuela Bernabei, Francesco Samaritani, Costantino Biancucci, Isanna Baioni, Enio Pasini, Santa Bandini, Claudio Proni, Antonietta Caroli, Luca Marconi, Elide Tasselli. Il programma politico proposto è accompagnato dallo slogan "Lugo per tutti e tutti per Lugo. Una comunità accogliente fatta di persone che si impegnano per il bene comune".

"Abbiamo contribuito alla stesura del programma di Elena Zannoni portando in dote i temi contenuti nella nostra proposta delle ‘6S’" sottolineano Fagnani e Marconi. Le ‘6 S’ corrispondono ad altrettanti argomenti caratterizzati dalla lettera ‘S’ in apertura. Ne fanno parte la salute come diritto dell’individuo e interesse delle collettività attraverso, ad esempio, l’apertura del Centro di assistenza e urgenza, la scuola intesa come istruzione, formazione, ricerca, inclusione e crescita personale anche attraverso l’apertura di Case per gli studenti con spazi per lo studio, la solidarietà nel senso di fratellanza, aiuto materiale e morale tra le persone tramite progetti come il Tavolo per la solidarietà dedicato al sostegno di chi ha bisogno, la sostenibilità per vivere il presente senza compromettere il futuro, la sicurezza, elemento per prevenire o eliminare pericoli, danni e rischi con obiettivi come la promozione di corsi di autodifesa e, infine, lo sviluppo definito come "crescita equilibrata delle condizioni economiche e sociali".

Monia Savioli