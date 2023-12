Italia Viva elegge i suoi tre presidenti territoriali

Dopo le nomina della Cabina di Regia e del Comitato Esecutivo, con tre distinti Congressi i tesserati di Italia Viva hanno completato l’organizzazione territoriale del partito eleggendo i rispettivi Presidenti. Roberto Catalano è stato eletto Presidente di Ravenna, Russi e Cervia, Roberto Marconi Presidente Bassa Romagna e Mirko Rivalta Presidente Faenza. Le mozioni dei tre candidati, che sono stati eletti per acclamazione, vertevano su politica locale, Interventi sul territorio, struttura organizzativa, strategie per le future elezioni amministrative. E’ risultata forte in tutti gli interventi la memoria della passata emergenza alluvionale e la necessità di intervenire con opere a difesa del territorio. A seguire il tema delle infrastrutture per la viabilità, dove spicca la situazione dei collegamenti a supporto del porto di Ravenna e la situazione di debolezza strutturale del trasporto pubblico tra la Provincia di Ravenna ed il resto della regione (Catalano e il presidente provinciale Fagnani in foto).