’Italian Harmonists’ all’Alighieri col concerto-sorpresa per Puccini

Terminerà domani la rassegna ’I concerti della domenica’, organizzata dall’associazione Angelo Mariani. Domattina alle 11, nella sala Corelli del Teatro Alighieri, l’ultimo appuntamento sarà dedicato a Giacomo Puccini, ad un secolo dalla sua scomparsa, avvenuta il 29 novembre 1924.

Protagonista del matinée conclusivo sarà il gruppo ’Italian Harmonists Le voci della Scala’ (nella foto), composto da quattro tenori (Andrea Semeraro , Giorgio Tiboni, Luca Di Gioia e Michele Mauro), un basso (Sandro Chiri) e un pianista (Jader Costa).

Il concerto porta il titolo scanzonato ’Donne e motori, son gioie e tenori…’ che intende unire, nel percorso narrativo del Puccini uomo e compositore, le sue grandi passioni: musica, donne, motori e tecnologia.

Secondo precise indicazioni dei musicisti, il programma del concerto è a sorpresa e verrà svelato nel corso della performance.

Sarà possibile recarsi a teatro già alle 10, quando verrà offerta la colazione nel bar del teatro grazie alla collaborazione tra Associazione Mariani e Mercato coperto.

Il costo del biglietto intero è di 12 euro, 9 euro per i soci Mariani e 5 euro per gli under 26.