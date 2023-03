Italo Tomassoni e il percorso di Giuliana Balice

Oggi, alle 18, in via Pascoli 31 a Ravenna, la Fondazione Sabe per l’arte presenta la conferenza ‘Una geometria inquieta. Il percorso artistico di Giuliana Balice’ del critico d’arte Italo Tomassoni, curatore della mostra personale dell’artista ‘Equilibri instabili’ e autore della monografia ‘Giuliana Balice. Una geometria inquieta’ (Skira, 2022).

La conferenza sarà l’occasione per visitare la personale della Balice, aperta il giovedì, il venerdì e il sabato dalle 16 alle 19 fino all’1 aprile. La mostra attraversa la ricerca artistica dell’artista con una selezione di sedici opere che vanno dalla fine degli anni Sessanta ai primi anni Dieci del Duemila.