Itas, 10mila euro per ricominciare

Si è svolta presso l’Agenzia Itas di Ravenna Romagna Sicurtà di Sauro Vincenzi e Alice Vincenzi la consegna del contributo di diecimila euro della compagnia assicurativa Itas mutua alla presenza dell’assessore del Comune di Lugo Luciano Tarozzi, il presidente della ‘Compagnia delle favole’ Franco Pezzi ed il vice presidente di Itas Solidale Marcello Casamenti. Per l’assegnazione è stato effettuato un bando fra le associazioni di volontariato del terzo settore della Romagna. Per Ravenna il contributo è andato al gruppo teatrale ’Compagnia delle favole’; altri contributi per 60mila euro sono stati devoluti ad altre sei associazioni di volontariato del nostro territorio.