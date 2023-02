Itway, previsto un incremento di 9 milioni del fatturato per il triennio 2023-2025

La ravennate Itway si è assicurata le prestazioni di Roberto Castelli, fondatore di BCloud S.r.l., società operante nell’ambito dei software di archiviazione e gestione dati, con un consolidato portafoglio clienti. Castelli entra nel gruppo Itway come consulente strategico per lo sviluppo commerciale della business unit cybersecurity & infrastrutture in qualità di esperto di gestione delle emergenze. Il compito di Castelli sarà di individuare nuovi fornitori, partner tecnologici ed espandere nuove aree commerciali e canali di vendita. Con il suo ingresso, è previsto per il settore della cybersecurity un incremento del fatturato di 9 milioni di euro per il triennio 2023-2025.

"La collaborazione con Itway punterà a selezionare le migliori piattaforme informatiche a livello mondiale per accompagnare i clienti in un percorso di evoluzione tecnologica grazie ad un’architettura orientata al cloud – dichiara Roberto Castelli –. L’obiettivo della nostra offerta sarà quello di migliorare le prestazioni e ridefinire l’esperienza di storage, semplificando le modalità con cui gli utenti interagiscono in modo sicuro con i dati. Ciò garantendo che le informazioni aziendali siano accessibili a lungo termine, proteggendo i dati dal degrado e offrendo soluzioni di business continuity in grado di ripristinare sistemi e dati a fronte di gravi emergenze che potrebbero intaccare la regolare attività delle imprese".

"Siamo molto felici di avere a bordo Roberto come consulente strategico di Itway – dichiara il presidente e amministratore delegato Giovanni Andrea Farina –. Essendo Castelli molto conosciuto nel nostro mercato ed apprezzato dai suoi clienti e dai vendor, la sua collaborazione con Itway rappresenta, in coerenza con il piano industriale, un rafforzamento nella strategia di crescita interna, di sviluppo commerciale e di evoluzione del gruppo".