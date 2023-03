Ivano Marescotti funerale, oggi l’ultimo saluto: “Continua a farci emozionare”

Bagnacavallo (Ravenna), 29 marzo 2023 – È la sua voce ad accogliere chi è venuto a rendergli omaggio. A volte profonda, a volte stridula cercando di imitare quella femminile, ma sempre unica. Ivano Marescotti l’ha pensata così la sua camera ardente mentre era ancora in vita. Quasi un palcoscenico, con le sedie disposte ai lati e al centro lui, con il ritratto contornato da fiori mentre si rivolge al pubblico da uno schermo posto alla destra della bara, attraverso un collage dei suoi recital, interpretazioni e spettacoli più famosi. Le immagini spaziano dalle scene di ‘King Arthur’, film recitato in inglese nella parte del vescovo Germanius a fianco di Clive Owen, al ‘monologo sulla Romagna’ dedicato alla terra che l’ha visto nascere e che lo ha accolto al termine del suo viaggio.

Erika Leonelli, moglie di Ivano Marescotti dal 26 marzo 2022, mentre applaude accanto alla bara

Un commiato che non sembra vero e che cattura l’attenzione dei tanti concittadini e amici che nelle prime ore di apertura della camera ardente in sala Oriani, nell’ex convento di San Francesco a Bagnacavallo, hanno deciso di salutarlo per poi restare quasi bloccati di fronte a quelle scene. Sorridendo e a volte ridendo, come è normale che sia, se guidati da un artista come lui che dell’ironia e del precario equilibrio fra il tragico e il comico ha fatto il suo modello espressivo. "Ivano era molto amato, le persone lo sentivano autentico – ha sottolineato la moglie, Erika Leonelli, rimasta al suo fianco fino agli ultimi attimi –. Ho voluto che ci fosse la sua voce, unica, inconfondibile, calda, profonda, presente. Ivano sarebbe commosso e piacevolmente stupito nel vedere così tanta partecipazione". Le lacrime ogni tanto solcano il suo viso e a chi la trattiene troppo lontana dal feretro, risponde "vorrei tornare da mio marito".

I due libri firma , posti accanto all’urna per la raccolta di offerte, si riempiono piano piano di saluti. "Grazie per avermi riconciliato con la mia lingua madre", "Ciao caro Ivano, ti ricorderemo sempre e per sempre", "Le belle persone come te si distinguono, lasciando un ricordo indelebile nei nostri cuori". Fra i tanti fiori, un mazzo bianco, quello della compagnia teatrale con la quale aveva portato in scena, qualche anno fa, l’ultima delle sue presenze in tour sul palcoscenico, nella produzione dello Stabile di Torino dedicata a ‘Zio Vanja’ di Anton Cechov. La camera ardente sarà aperta anche oggi, dalle 10 alle 15, ora in cui inizierà il commiato alla presenza di tutti coloro che vorranno salutare il grande attore e regista un’ultima volta e ai tanti amici bolognesi, fra i quali sono attesi il comico Vito e il cantautore Andrea Mingardi, che ieri non sono riusciti a raggiungerla. Alle 16.30 il feretro partirà alla volta di Ravenna per la cremazione.