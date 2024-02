Ivano Venturini riconfermato presidente di Fimaa-Confcommercio

Il Comitato di coordinamento regionale di Fimaa – Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari, aderente a Confcommercio – ha riconfermato all’ unanimità e per acclamazione, quale presidente per il prossimo quadriennio Ivano Venturini, presidente di Fimaa Ravenna ed eletto come vice Cristina Boni, presidente Fimaa Ferrara e Linda Davighi, Presidente Fimaa Parma. "Ringrazio i miei colleghi presidenti provinciali Fimaa-Confcommercio dell’Emilia Romagna – commenta Ivano Venturini – per la fiducia nel riconfermarmi presidente regionale per altri quattro anni, Cristina Boni e Linda Davighi per aver accettato di affiancarmi come vice-presidenti. L’intento dei prossimi anni è quello di aumentare ulteriormente la base sociale e far percepire alla comunità, sempre più, l’importanza e la vicinanza della Federazione".