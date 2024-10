Jacopo Rivani dirige la Corelli

Arriva il secondo appuntamento musicale con il ciclo ’Beethoven mania’, proposo da La Corelli nel foyer del teatro comunale ’Maria Pedrini’ di Brisighella, a firma del direttore artistico e musicale Jacopo Rivani (nella foto). L’appuntamento è per oggi alle ore 11 con la Terza e Quarta Sinfonia di Beethoven, riproposte nella riduzione originale firmata da Damiano Drei per piccola orchestra: una veste cameristica assolutamente inedita e che si addice perfettamente agli spazi del foyer.

A rendere l’esperienza dell’ascolto ancor più intima e familiare, l’originale idea di una “platea immersiva” che unisce musicisti e ascoltatori, e un percorso a cura di Teresa Maria Federici, che con le sue letture introdurrà ogni concerto accompagnando il pubblico nell’esperienza della scoperta musicale. Un format a misura di ascoltatore, ideale per tutta la famiglia grazie alla programmazione domenicale e che sarà ulteriormente arricchito dalle “découvertes musicales”: pagine di musica contemporanea ispirate al ciclo delle Sinfonie ed eseguite in prima assoluta, a firma degli allievi dei Conservatori di Ravenna e Cesena-Rimini. L’autore scelto per questo appuntamento è Paride Morini, uno degli allievi compositori del Conservatorio ’Verdi’ di Ravenna nella classe del maestro Mauro Montalbetti

Per l’ingresso ai singoli concerti, biglietti interi a 10 euro, ridotto (under 12) a 7 euro, gratuito sotto i 6 anni. Prenotazioni a: biglietteria@lacorelli.it