James Brandon Lewis, stasera jazz al Lupo340

Questa sera alle 20 al Lupo 340 di Cervia Area Sismica presenta ’James Brandon Lewis Trio’ con James Brandon Lewis al sax, Josh Werner basso elettrico e Chad Taylor batteria (ingresso libero, i concerto questa sera si terrà anche in caso di maltempo).

"Sassofonista che incarna e trascende la tradizione" (come lo definisce il New York Times), Brandon Lewis è diventato, in poco più di un decennio, uno dei più celebri giovani artisti del jazz.

Cucina aperta nelle sere di concerto, informazioni e prenotazioni: 345 6638289.