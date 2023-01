James Thompson al Socjale

Inizia stasera la seconda parte della stagione del teatro Socjale di Piangipane. In scena un trio capitanato da James Thompson. Sassofonista, flautista, cantante da anni ormai facente parte della line-up di Zucchero, James sarà accompagnato da Lele Veronesi (batteria) e da Mecco Guidi (Hammond-tastiere) in un concerto che trasporterà il pubblico in un viaggio tra i più famosi standard di musica soul, funk e blues senza disdegnare composizioni originali.

Il concerto rappresenta anche un ricordo del fotografo Alfredo Lando (immortalò Tiziano Terzani, Zucchero e molti altri) che verrà omaggiato attraverso una serie dei suoi scatti più rappresentativi che accompagneranno i vari pezzi eseguiti dal trio.

Apertura porte ore 20.30, inizio concerto alle 21.30. Info: www.teatrosocjale.it