Japan blues ad Alfonsine Ultimo atto di ‘Elementi’

Oggi si concluderà la quarta edizione di ’Elementi’, rassegna di musica contemporanea itinerante ideata dalle associazioni Mu e Magma. L’appuntamento è alla Casa del diavolo e dell’Agnese, in via Destra Senio 88 ad Alfonsine, dalle 18 fino a tarda notte. Si partirà con momenti d’ascolto, per poi passare alle performance immerse nella natura e ai dj set, per un pubblico trasversale sia dal punto di vista generazionale, sia da quello degli interessi musicali. Sarà proposta una performance a cura del progetto artistico londinese Japan Blues Meets The Dengie Hundred, seguita dai dj set dei due progetti singoli. La serata vedrà anche il dj set di aka.Zato e il live strumentale di Twoonky, duo bergamasco formato dai fratelli Simone e Michele Bornati.

È possibile inoltre prenotare la cena picnic (classico o vegano) a cura di Pan di zucchero, telefonando al 333-7814691. Sarà inoltre disponibile sul posto un punto ristoro. Lo spettacolo, gratuito, è dedicato a raccolte fondi specifiche destinate direttamente alle persone colpite dall’alluvione di maggio.

L’intento dell’iniziativa è quello di ritrovare una dimensione performativa immersiva all’interno di paesaggi naturali dall’elevata potenza emozionale che caratterizzano il territorio romagnolo.