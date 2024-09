Jauffret, Aidala, Rollo e Manzon. Torna ’Il tempo ritrovato’

Tornano gli appuntamenti autunnali di ’ScrittuRa Festival’ con ’Il tempo ritrovato’, la rassegna letteraria curata da Matteo Cavezzali alla Biblioteca Classense di Ravenna.

Apre la rassegna il 6 ottobre alle 17.30 Régis Jauffret, scrittore marsigliese vincitore del Premio Goncourt, il più prestigioso riconoscimento della letteratura francese. Descritto come scrittore della follia e della crudeltà, mette in scena, in romanzi ispirati a eventi realmente accaduti, personaggi segnati da "sofferenza, umiliazione, rapporti di dominio, desideri repressi". Il suo ultimo romanzo ’1889’ (Clichy) racconta l’infanzia di Adolf Hitler. Jauffret dialogherà con Matteo Cavezzali e la giornalista e traduttrice Federica Angelini.

Si prosegue mercoledì 23 ottobre alle 17.30 con Alberto Rollo. L’autore finalista del Premio Strega e uno dei più importanti editor italiani, torna con ’Billy il cane’ (Ponte alle Grazie). Tra gli ontani, gli aceri, i castagni e le balze erbose dell’estate, Billy il Cane si muove non visto verso una meta che conosce lui solo: ha consumato il suo tempo. Si sottrae fieramente al consorzio umano, come la sua profonda ferinità gli impone. I suoi tutori lo cercano e lui, fratello della notte, inciampa con la memoria nella sua vita da cane: rivede l’infanzia disgraziata, l’ingresso nella casa del balzano terzetto dei suoi tutori che lo hanno strappato alla strada, la biblioteca del tutore dove ha ‘assaggiato’ la carta di tanti libri e per osmosi ha imparato la sua lingua.

Il 30 ottobre sarà ospite della rassegna Federica Manzon con ’Alma’ (Feltrinelli), romanzo finalista del premio Campiello. Mercoledì 6 novembre Antonio Franchini, autore del romanzo finalista al premio Campiello ’Il fuoco che ti porti dentro’ (Marsilio), che racconta la vita e la morte di Angela, una donna dal carattere impossibile. Una donna che incarna in maniera emblematica tutti gli orrori dell’Italia, nessuno escluso: "il qualunquismo, il razzismo, il classismo, l’egoismo, l’opportunismo, il trasformismo, la mezza cultura peggiore dell’ignoranza, il rancore..." Questa donna era la madre dell’autore. Il romanzo è un’indagine nella vita, nelle passioni e negli odi di una donna, alla ricerca di una spiegazione possibile.

Il 27 novembre la rassegna porta a Ravenna l’autrice torinese Marta Aidala che si è fatta notare con il suo brillante esordio ’La strangera’ (Guanda).

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno alle 17.30 alla Sala Muratori dellaClassense, sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. La rassegna è realizzata da ’ScrittuRa Festival’ con la compartecipazione di Apt Servizi Emilia Romagna, il sostegno dell’Amministrazione comunale e la collaborazione dell’Istituzione Biblioteca Classense e della Libreria Dante di Longo.