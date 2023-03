Jazz a Massa con i Licaones

Venerdì, alle 21, presso la Sala del Carmine di Massa Lombarda, si terrà il secondo appuntamento massese del festival musicale Crossroads con i “Licaones feat. Bearzatti, Ottolini, Marchioni, Mappa”.

Le prime gesta dei Licaones sono riconducibili agli album ’Lounge Party’ (2002) e ’Licalecca’ (2005): annate significative nelle carriere di Francesco Bearzatti e Mauro Ottolini, principali ideatori della musica del quartetto. Da allora si sono tutti e due imposti come solisti di punta del jazz italiano. Nel 2018 i quattro ‘Licaoni’ hanno ripreso in mano un progetto dentro il quale vorticano elementi blues, swing, funky, latin. Li si ascolta così nuovamente anche su disco: The Lounge Lovers (2019). La musica dei Licaones è immediata ma mai scontata, forte del trascinante tocco ballabile conferito dalla batteria di Paolo Mappa e del groove irrefrenabile di Oscar Marchioni, un tastierista la cui esuberante inventiva non è stata ancora ben recepita in Italia (tant’è che ormai da anni è di base in Francia).

L’improvvisazione jazzistica scorre poi col massimo estro: le trascinanti volate di Bearzatti e Ottolini hanno un effetto galvanizzante, col loro sound verace e una pronuncia in cui convivono divertimento e pura eccitazione cinetica. La band è composta da: Francesco Bearzatti come sax tenore; Mauro Ottolini al trombone; Oscar Marchioni come organo Hammond; Paolo Mappa alla batteria.

Biglietti a 15 euro, info: 338-2273423 (dalle 9 alle 13)