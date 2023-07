Jazz e blues con Turrini e Laghi Concerto all’alba a Casal Borsetti

Concerto all’alba domani al Bagno Coya Beach di Casal Borsetti in via delle Gardenie 27. Qui alle 5.30 è in programma l’alba musicale all’insegna del Soul Jazz nell’ambito della rassegna “Un Mare di Solidarietà” giunta alla sua decima edizione. La voce di Gloria Turrini accompagnata dalla chitarra di Francesco Laghi animeranno la terza di queste albe musicali per sostenere l’associazione Piccoli Grandi Cuori, dal 1997 a fianco delle persone con cardiopatie congenite e delle loro famiglie attraverso servizi gratuiti di accoglienza, di assistenza psicologica e socioassistenziale.

Gloria Turrini (voce) e Francesco Laghi (chitarra) creano un duo dinamico e intraprendente dal repertorio quasi infinito che spazia dal soul al blues. L’appuntamento musicale è a ingresso libero, ma chi vorrà donare potrà farlo a favore dell’associazione.