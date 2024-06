Jazzbilly Lovers, che sound

Uno dei più interessanti cantanti jazz sperimentali in Italia, accompagnato da un brillante trio di musicisti; un’improvvisatrice inarrivabile; un trombonista oggi fra i migliori al mondo. Serve altro per fare del nuovo appuntamento di Ravenna Festival a Lugo una serata imperdibile? Questa sera alle 21.30 al Pavaglione, John De Leo mette in campo tutto il suo gusto per l’avventura musicale espresso dal quartetto Jazzabilly Lovers – con Enrico Terragnoli alla chitarra, Stefano Senni al contrabbasso, Fabio Nobile alla batteria – complici due ospiti d’eccezione come Rita Marcotulli e Gianluca Petrella.

Presley e Coltrane, gli Stray Cats e gli standard sono accostati e trasformati con gusto spregiudicato e spiazzante, alla scoperta di connessioni tra repertori apparentemente agli antipodi. Tutto secondo uno spirito giocoso eppur serissimo in cui voce e strumenti fanno capriole da uno stile all’altro, sempre con la coerenza e la curiosità assicurata da sei musicisti di larghe vedute ed eccellente pedigree. De Leo, cantante e compositore la cui voce-strumento s’innesta in un’articolata concezione compositiva che attinge ai folklori popolari, al jazz, al rock, alla classica contemporanea, fino al reading e alle arti performative. Pianista e compositrice, Rita Marcotulli si è formata al Conservatorio di Santa Cecilia. Per la colonna sonora di Basilicata Coast to Coast ha ricevuto il Ciak d’oro, il Nastro d’argento alla migliore colonna sonora, il David di Donatello per il miglior musicista (prima donna in assoluto a riceverlo).

Coinvolto nell’appuntamento in sostituzione di Enrico Rava, il quale ha dovuto rinunciare per un’improvvisa indisposizione, Gianluca Petrella ha vinto per due anni consecutivi il Critics Poll della rivista Down Beat nella categoria “artisti emergenti”. Info: 0544/249244 – www.ravennafestival.org. Biglietti: posto unico numerato 22 euro (ridotto 20). Oggi alle 20 inaugura Tratti Sonori, mostra dedicata alle copertine per dischi realizzate da sette artisti italiani contemporanei; fino al 28 luglio (giovedì e venerdì dalle 16 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 12, e dalle 16 alle 19), negli spazi della Rocca Estense.