Jennifer Lopez indossa un abito del designer faentino Nicola Bacchilega

Un pezzo di Faenza ha sfilato l’altra sera sul prestigioso red carpet degli American Music Awards a Los Angeles, incantando il pubblico e i fotografi. Jennifer Lopez, icona mondiale di stile e musica, ha scelto di indossare un abito d’archivio firmato Defaïence by Nicola Bacchilega, il talentuoso designer faentino che continua a portare l’eccellenza artigianale e la visione italiana sui palcoscenici internazionali.

Realizzato in chiffon e impreziosito da catene in metallo, il capo ha scolpito la silhouette di J.Lo con un’eleganza decisa e magnetica, creando un dialogo suggestivo tra il corpo e la materia. Per Nicola Bacchilega, fondatore di Defaïence, questo momento rappresenta un’importante tappa nel percorso del suo brand.

"Vedere Jennifer Lopez – icona di potenza e sensualità – indossare una delle mie creazioni è un onore immenso – ha dichiarato Bacchilega con evidente emozione –. Questo abito rappresenta forza e fragilità, ed elevazione divina, dando forma alla visione che oggi definisce Defaïence".