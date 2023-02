Jesse Malin al Bronson

Torna in Italia Jesse Malin, beniamino della New York del punk e dell’underground, per promuovere la ristampa per il ventesimo anniversario del suo primo disco, ’The fine art of self destruction’, nell’ambito del suo tour europeo. Appuntamento stasera al Bronson di Madonna dell’Albero (Inizio ore 21.30, ingresso 18 euro più diritti di prevendita, 22 euro alla porta, informazioni: 333-2097141).

Malin non è solo un cantautore e frontman di grande personalità, ma anche una figura chiave che tutt’ora resiste indenne in quel genere di rock tipico della Grande Mela, che comprende i Velvet Underground, Bruce Springsteen e i Ramones, per non parlare dell’ispirazione massima di Malin, i Bad Brains. E per l’occasione avrà con sé uno special guest d’eccezione come Trapper Schoepp, cantautore di Milwaukee già sua spalla in Europa nel 2016, e apprezzato folksinger in procinto di pubblicare il nuovo album Siren Songs, prodotto da John Jackson (Jayhawks) e Patrick Sansone.

Ad aprire il concerto ci sarà Trapper Schoepp. ‘Siren songs’ è il suo nuovo album,fortemente ispirato al folk irlandese, e vede la partecipazione del fisarmonicista Jim Hoke, già al lavoro con Dolly Parton e Paul McCartney. Dopo un decennio di concerti, di palchi condivisi con Wallflowers, Frank Turner, Jayhawks e tanti altri Schoepp è pronto a tornare sul palcoscenico con nuove canzoni e rinnovata energia.