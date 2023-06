Joan la Barbara, esploratrice della voce

‘Voice is the original instrument’ è il titolo del primo album di Joan La Barbara, inciso nel 1976 per la Wizard Records; ma è anche il credo a cui l’artista ha consacrato il suo intero percorso artistico, segnato dalla ventennale collaborazione con John Cage e dedicato all’appassionata esplorazione delle potenzialità della voce. ‘The voice is the original instrument’ non poteva che essere anche il titolo dell’appuntamento di stasera, alle 21 al teatro Rasi di Ravenna, quando Joan La Barbara proporrà due sue creazioni: ‘Solitary journeys of the mind’ esplora la composizione in tempo reale, a cavallo tra emissione sonora, lingue immaginarie e incursioni fantasmagoriche, mentre ’Windows’ è una “pittura sonora” ispirata a Joseph Cornell, Virginia Woolf, Antoni Gaudi, Frank Lloyd Wright. Al termine della doppia performance, che dialoga con l’attività della scuola di vocalità e centro internazionale di studi sulla voce che ha trovato sede a Palazzo Malagola, l’artista converserà con Franco Masotti, co-direttore artistico di Ravenna Festival.

Joan La Barbara appartiene alla stirpe di Yoko Ono, Meredith Monk. Come loro, ha avuto il coraggio di far fare alla voce tutto il possibile…e anche molto di improbabile e persino impossibile. La varietà ed estensione delle tecniche vocali da lei applicate, parte di un personalissimo ed emblematico vocabolario sonoro, richiede un alto livello di virtuosismo e disciplina.

Biglietti: posto unico numerato 12 euro (ridotto 10); under 18: 5 ruro. Info e prevendite: 0544-249244 – www.ravennafestival.org