JP Milano Marittima, via ’Pineta’ dall’insegna

Dopo il cambio, per ora fortunato, di gestione con il quale è stata rilevata la storica discoteca ex Pineta di Milano Marittima, nel cuore della Romagna, la società Manta Srl, che attualmente gestisce il Pineta, non potrà più utilizzare lo storico marchio che ha reso celebre la discoteca di Milano Marittima, i cui diritti sono esclusivamente detenuti da Energy Power Italia Srl: lo ha stabilito il Tribunale di Milano. Da alcuni giorni il nome è JP Milano Marittima. Social e insegna, come disposto, sono stati cambiati. Per molti, però, resterà sempre il Pineta di Milano Marittima. E tanti, continueranno a chiamarlo così parlando del noto locale che ha fatto la storia della Riviera Romagnola. Dopo il fallimento della precedente società che lo gestiva, il sequestro giudiziale alla nuova società, l’offerta sul mercato del curatore per arrivare a una nuova gestione, l’asta è stata vinta da una impresa legata allo stilista Roberto Cavalli. E il 2 giugno ha riaperto in una veste completamente nuova e moderna. Così come il nome.