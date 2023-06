JPineta, che successo Riaperto il locale dei vip

Pineta, basta la parola. E poco cambia se davanti si aggiunge una ’j’. Perché ora il locale della riviera si chiama ’JPineta Milano Marittima’. Venerdì, dopo mesi di traversie, l’inaugurazione. A misurare il livello di attesa di turisti (e non solo) è stata la fila all’esterno, documentata nell’immagine a fianco. La gestione della discoteca di viale Romagna è un il gruppo di imprenditori con venti anni di esperienza al Just Cavalli di Milano - ora ribattezzato Just Me - che negli ultimi anni ha sviluppato il suo brand anche nei luoghi più noti di tutta Italia tra cui Porto Cervo e Versilia. Il party di inaugurazione è scattato a mezzanotte, quando si è tornati a ballare nel centro di Milano Marittima. Il Pineta - o meglio, lo si diceva poco fa - il ‘JPineta Milano Marittima’, è un’eredità che richiede coraggio per essere portata avanti. Complici la nostalgia di una località che negli anni è cambiata ma, allo stesso tempo, la voglia di farla ripartire mantenendo però gusto e garbo nel centro che vive di notte. Se si pensa alla nuova cordata - Just Cavalli di Milano - non può che alzarsi l’asticella delle aspettative per la nuova gestione del Pineta, che da anni fa storia a sè e che si è oramai impresso nell’immaginario collettivo come luogo dove la bellezza e il gusto la fanno da padroni. Gli ingredienti giusti, assicura chi era presente venerdì, non sono mancati: attenzione al look, eleganza, donne e uomini da sogno.