Juàrez suona a Villa Malerbi. Proporrà Ricordi e Ponce

Alle 11 di domani mattina il pianista messicano Jorge Juàrez si esibirà nel teatrino di Villa Malerbi a Lugo, in via Emaldi 51, come secondo appuntamento delle "Matinée musicali" organizzate da Istantanea Ensemble, in collaborazione con il Comune di Lugo e la scuola di musica "Giuseppe e Luigi Malerbi".

Il programma comprenderà pagine di Giulio Ricordi, Manuel Ponce, compositore messicano, e un’opera del giovane compositore Graziano Riccardi. Juàrez si è diplomato presso l’Accademia pianistica internazionale di Imola, il conservatorio ’Maderna’ di Cesena e il conservatorio nazionale del Messico.

Vincitore del Premio nazionale della gioventù rilasciato dal governo messicano per meriti artistici, all’età di sedici anni ha debuttato come solista con l’Orchestra sinfonica de Coyoacan, diretta da Enrique Barrios. Attualmente è impegnato in un dottorato di ricerca presso il conservatorio Venezze di Rovigo con un progetto sull’opera pianistica di Giulio Ricordi. È docente di pianoforte presso il Liceo musicale "Angelo Masini" di Forlì e la scuola di musica "Vassura-Baroncini" di Imola.

Ingresso 8 euro, gratuito per gli allievi della ’Malerbi’. È gradita la prenotazione scrivendo a malerbi@comune.lugo.ra.it.