Judo al parco, si comincia domani

Riprendono gli appuntamenti estivi con la VI° edizione di Judo al Parco, un progetto ludico motorio gratuito finalizzato alla divulgazione del metodo Judo, arte marziale il cui nome significa “via o arte della cedevolezza” e a cui la moderna pedagogia attribuisce enormi potenzilità per la corretta formazione fisica e mentale del bambino. Sarà piacevole per chi ancora non conosce questa disciplina assistere e, perchè no, provare a salire sul tatami ed imparare sotto gli occhi attenti dei tecnici del Kaishi Judo Romagna, i primi rudimenti del Judo. Lo staff del Kaishi Judo Romagna, promuove il concetto che lo sport non deve essere un privilegio, ma uno strumento per oltrepassare le barriere legate ai disagi fisici, mentali, culturali ed economici. Gli incontri nei vari parchi cominceranno con l’appuntamento inaugurale domani ai Giardini Pubblici di viale Santi Baldini, all’ombra della suggestiva Loggetta Lombardesca, dalle ore 17.30 alle ore 19.15, a seguire giovedì 22 al Parco Fagiolo di via Cavina - quartiere San Biagio, il 29 al Giardino Mani Fiorite - quartiere Darsena, il 6 luglio al Parco della Pace fra via Marconi e via Marzabotto, il 13 luglio nuovamente al Parco Fagiolo lato Cavina, per poi concludere con giovedì 22 luglio ai Giardini Pubblici di viale Santi Baldini. Nel corso degli incontri verrà offerta la merenda a tutti i bambini che interverranno. Per informazioni: [email protected] e 345 1215375.