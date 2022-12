Judo, un argento oltre ogni ostacolo

Secondo posto ai Mondiali. È lo straordinario risultato raggiunto dagli atleti della nazionale italiana, portacolori del Centro sport terapia judo di Ravenna, ai Mondiali per ragazzi con sindrome di down, che si sono svolti a ottobre a Madeira, in Portogallo. Mirko Brighi si è messo al collo un argento nella categoria 81 kg; quinto Danilo Brunetto. Il traguardo sportivo di grandissimo valore, è solo la diretta conseguenza dell’attività del Centro sport terapia judo di Ravenna che, ogni giorno, al Palacosta, organizza gli allenamenti. L’attività è coordinata dalla presidentessa Renata Perissinotto. I giovani atleti sono guidati nelle sedute da uno staff di tecnici capitanato da Paola Baroncelli, vice presidente del club e referente tecnico nazionale per il judo della Fisdir, la Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali. In silenzio, e senza troppi proclami, si lavora, si suda e si fanno sacrifici, come tutti gli atleti agonisti.

Si tratta certamente di un vanto per la nostra città, oltre che di una eccellenza non solo a livello sociale, ma soprattutto a livello sportivo, visti i risultati di prestigio raggiunti a livello nazionale ed internazionale coi colori azzurri. La medaglia conquistata ai Mondiali dagli azzurri ravennati, ha portato alla ribalta il Centro sport terapia judo di Ravenna che, proprio nell’anno alle porte, festeggerà il 40° di attività. Il club, che propone l’attività motoria di base e il judo al Palacosta, nonché il nuoto alla piscina comunale, si autofinanzia con le quote dei 50 iscritti. L’intuizione che, nel 1983, ebbe Tiziana Berti, cui è intitolata la sala al 2° piano del PalaCosta, è stata vincente. Il judo infatti è uno sport che migliora lo sviluppo e la coordinazione muscolare, aumenta la resistenza e giova alla funzione dell’equilibrio. I principi fondamentali sono l’etica, il rispetto delle regole e dell’avversario.