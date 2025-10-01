Juventus Next Gen-Ravenna, gli ultras resteranno a casa

"I ravennati non saranno presenti alla trasferta contro la Juventus B". Il direttivo della Curva nord, tempio del tifo a sostegno della squadra di mister Marchionni, ha comunicato che, domenica prossima, sugli spalti del ‘Moccagatta’ di Alessandria, sede del match contro la Juventus Next Gen, non sarà presente il tifo organizzato a sostegno della squadra giallorossa: "La nostra posizione – si legge nel comunicato veicolato sulla pagina web dei tifosi della curva Mero – è netta: no alle squadre B, no a un calcio malato che toglie spazio a città e tifoserie vere. Il calcio che vogliamo è quello fatto di passione, sacrificio, tradizione e rispetto delle piazze. Non quello delle multinazionali che inventano squadre artificiali per giocare sporco".

La posizione del tifo organizzato giallorosso è stata netta: "Disertiamo, perché il calcio deve essere sano, popolare. Invitiamo tutta la tifoseria a fare lo stesso. Per chi presenzierà, pretendiamo che non vengano esposti vessilli giallorossi e non siano prese iniziative personali riguardo il tifo. Le pagliacciate non saranno tollerate!". In ogni caso la prevendita è iniziata. I tagliandi sono disponibili solo online sull’Official Ticket Shop Juventus.

Infine è stata invertita la sede del secondo turno di Coppa Italia. La partita contro il Rimini, infatti, si svolgerà allo stadio Benelli. Confermate data e ora: 29 ottobre, alle 18,30