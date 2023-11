Kasia Smutniak in sala

Un doppio appuntamento d’eccezione per le sale di Cinemaincentro: giovedì prossimo sia il cinema Sarti di Faenza sia il cinema Mariani di Ravenna proietteranno alle 21 ’Mur’, documentario che segna l’esordio alla regia di Kasia Smutniak che, per l’occasione, incontrerà il pubblico di entrambe le sale.

Due serate che fanno parte della rassegna ’Finalmente è giovedì’, realizzata al Mariani con la collaborazione del Circolo del Cinema Sogni e del Comune di Ravenna–Assessorato alla Cultura, e di Sarti d’essai, la nuova serie di appuntamenti del cinema faentino. ’Mur’ è la testimonianza di una crisi umanitaria in atto: in Polonia (paese dov’è nata Kasia Smutniak, ndr), lungo il confine con la Bielorussia è stato eretto un muro di 186 km per bloccare e respingere i migranti. Kasia Smutniak, con troupe e attrezzatura ridotte all’osso e aiutata da alcuni attivisti, si è addentrata nella zona rossa che circonda questa impressionante e perlopiù celata struttura. Ma ’Mur’ non è solo questo: è anche – per la regista – un viaggio introspettivo, un ritorno alla terra d’origine, alla casa dei nonni nel ghetto ebraico di Łódź, una riflessione universale sul tema dell’accoglienza e su quello della discriminazione.

Prezzi biglietti: intero 7.50 euro, ridotto 6 . Under 25, 5 euro. Per informazioni: www.cinemaincentro.com, 0546-667411 (biglietteria cinema Sarti), 0544-37148 (biglietteria cinema Mariani).