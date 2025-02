"’Katabasis’, un viaggio nell’inconscio"

Finora Samantha Casella ha vinto 287 premi in Festival Internazionali di tutto il mondo: 70 come migliore attrice, 81 per il miglior film, 43 come miglior regista. Originaria di Faenza, città in cui risiede, Samantha ha esordito in ambito cinematografico – dopo aver diretto diversi cortometraggi – con ’Santa guerra’, film onirico e surreale che affronta il viaggio nel subconscio di una donna che non riesce a superare la morte della figlia. Il suo secondo film, ’Katabasis’ è stato presentato in un evento collaterale durante il ’81 Venice Film Festival Awards’. A Venezia ’Katabasis’ ha vinto lo ’Starlight award’ per la regia innovativa, il premio Cinema e Industria e un premio come regista emergente al CVV Spazio Regione Veneto.

Samantha, come nasce ’Katabasis’ e cosa significa il titolo? "Con ’Katabasis’ si intende la discesa di una persona viva nell’oltretomba. Il film nasce dall’incubo esistenziale della protagonista: una donna che in età infantile ha subito un abuso che non ricorda con esattezza ma che l’ha segnata al punto da renderla una donna ambigua, manipolatoria, pericolosa nella sua indecifrabilità, alla continua ricerca di situazioni torbide affinché possa rivivere la sola condizione che ha assimilato nel profondo: il dolore".

Il film è ricco di simbolismi, dal sangue al latte, dal fuoco ai fichi che spesso appaiono. Cosa rappresentano e come dovrebbe leggerli il pubblico? "Katabasis è il secondo capitolo di una Trilogia che ha nel sangue, nel latte e nel fuoco degli elementi ricorrenti. Seppure attraverso storie e processi differenti le protagoniste affrontano una sorta di viaggio nel proprio subconscio. E sempre ci sono condizioni ricollegati tra loro: una di esse è l’infanzia e il conseguente rapporto che le donne protagoniste hanno con la maternità. In questo caso il sangue e il latte sono basilari. Il fuoco non rappresenta solo la passione, l’amore ma anche la perdita, come il passato di queste donne sia in qualche modo ’bruciato’, dimenticato. Il fuoco e la sua forza distruttrice rende vana ogni ricerca di risalire a cosa si è. I fichi invece sono presenti solo in Katabasis e hanno un collegamento biblico: se le foglie di fico furono il primo indumento della storia, il fico nel film "mette a nudo" il torbido di alcuni personaggi, i sensi di colpa di altri, in linea di massima la fragilità di tutti".

Nora si innamora di Aron il cui nome è lo stesso, al contrario: perché? "Nora ed Aron sono entro certi limiti due facce della stessa medaglia. Due persone abusate e abusanti. Solo con storie personali diverse. Aron, è un divo, un orfano succube di un sistema che lo ha trascinato in una corrente priva di salvezza, alla ricerca perenne di una compagna/madre disposta a diventare una sua proprietà nascosta agli occhi di tutti affinché sia la sola cosa vera in un ambiente finto. Nora è anche lei schiava del proprio passato, di un proprio codice sadico, ricerca quelle "catene" per potersene liberare, colpire al cuore chi l’ha idealizzata lasciandolo. In più è una madre che ha abbandonato il figlio e chiunque si sia troppo legato a lei".

Cosa vorrebbe provocasse la visione del film in coloro che lo guardano? "Credo che sia un film ’cerebrale, che necessità di essere interpretato dallo spettatore, il quale può vedere ciò che riconosce come affine alle proprie esperienze personali, alle dinamiche che hanno scandito il suo percorso di vita. Spero sia un film che allontani le persone dal giudizio sul prossimo. Questo non significa che il bene e il male non siano condizioni separate e ben delineate. Significa che a volte le persone sono in un certo modo per necessità, perché la vita le ha messe di fronte a prove che segnano in modo definitivo".

A quali altri progetti sta lavorando? "Al terzo film della trilogia iniziata con ’Santa guerra’ e proseguita con ’Katabasis’. A breve realizzerò un video artistico ispirato a ’I cani dell’innocenza e dell’esperienza’ di William Blake, edito da Il Cenacolo delle Arti di Lamberto Fabbri e che coinvolte nomi illustri come il poeta Giuseppe Conte e l’artista Mimmo Paladino.

Monia Savioli