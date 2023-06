Kavados, il principe dei violinisti in scena

Uno dei più grandi violinisti al mondo si prepara a scalare la “montagna” bachiana. È Leōnidas Kavakos, atteso stasera alle 21.30 alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe, ad affrontare le Sonate e Partite per violino solo di Johann Sebastian Bach, il capolavoro supremo e ineguagliato nella letteratura violinistica senza accompagnamento, banco di prova dei virtuosi più tecnicamente e spiritualmente preparati. Per Ravenna Festival, il musicista greco eseguirà la Partita n. 3 e le Sonate n. 2 e n. 3 nella serata del 14 giugno, completando il ciclo il giorno seguente, stesso luogo e stessa ora, con la Sonata n. 1 e le Partite n. 1 e 2 (conclusa dalla celebre Ciaccona). I “Sei solo” (come recita l’incipit del frontespizio sulla partitura) sono una riflessione ancora attuale sulle potenzialità del singolo strumento ad arco, esplorate da Bach oltre tre secoli fa secondo un linguaggio talmente atemporale e sovra-mondano da risultare sempre miracolosamente contemporaneo. L’appuntamento è possibile grazie al sostegno di Mazda Lineablù. Domenica, alle 21 al Teatro Alighieri, Kavakos si unirà all’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini per il concerto sinfonico diretto da Hossein Pishkar, giovane direttore iraniano che è stato allievo dell’Italian Opera Academy di Riccardo Muti. Il programma include il celebre concerto per violino op. 77 di Brahms, la Musique funèbre di Witold Lutosławski e la Sinfonia da Requiem op. 20 di Britten. Info e prevendite: 0544249244 – www.ravennafestival.org. Biglietti: da 20 a 30 euro (ridotti da 18 a 26 euro); under 18 5 euro.