Kavakos torna a suonare Bach Concerto di violino nella basilica

Il suono del violino, la maestria del musicista greco Leōnidas Kavakos e le intramontabili melodie di Johann Sebastian Bach. Stasera alle 21.30 a Sant’Apollinare in Classe il violinista Kavakos completa le Sonate e Partite di Bach per il suo strumento, dopo la prima tappa dei ’Soli per violino’ nella basilica tenutasi lunedì. Un banco di prova importante riservate solo ai musicisti più virtuosi e che prevede la Sonata n. 1 e le Partite n. 1 e n. 2, l’ultima delle quali si conclude con la ’Ciaccona’, uno dei brani simbolo dell’intera produzione di Bach.

I ’Soli’ sono una riflessione ancora attuale sulle potenzialità del singolo strumenti ad arco, esplorate da Bach tra il 1717 e il 1720 con un linguaggio talmente atemporale da risultare sempre contemporaneo.

Leōnidas Kavakos sarà nuovamente in scena in città domenica alle 21 al teatro Alighieri, con il Concerto per violino op. 77 di Brahms, affiancato dall’orchestra giovanile Luigi Cherubini diretta da Hossein Pishkar, giovane direttore iraniano che è stato allievo dell’Italian Opera Academy di Riccardo Muti. Il programma della serata si completa con la ’Musique funèbre’ di Witold Lutosławski e la Sinfonia da Requiem op. 20 di Britten.

L’appuntamento di stasera è reso possibile grazie al sostegno della Fondazione del Monte di Bologna e di Ravenna.

Per informazioni e prevendite: 0544 249244 oppure www.ravennafestival.org.

Biglietti da 20 a 36 euro, mentre le tariffe ridotte vanno da 18 a 26 euro. Gli under 18 entrano con 5 euro, per gli under 30 sarà applicato uno sconto del 50% sui biglietti dal costo superiore a 20 euro. Il carnet Open (minimo 4 spettacoli) permette di risparmiare il 15% sul prezzo pieno.