Keller e Bordiglioni alla festa del libro

La Festa del libro, a cura dell’Istituto Comprensivo di San Pietro in Vincoli, compie 20 anni e si svolgerà da oggi a domenica come sempre presso l’aula Magna della scuola di San Pietro in Campiano. L’evento, reso possibile dalla collaborazione della Commissione Biblioteca del professor Alessio Giuliano e delle insegnanti che ne fanno parte, del Comitato Genitori e del gruppo di lavoro delle librerie ’Viale dei ciliegi’ di Cesena e ’Ubik’ di Forlì, torna con un programma adatto dai 3 ai 13 anni. Si potranno trovare in esposizione e vendita libri e testi, per bambini e per adulti. Si potrà inoltre partecipare alla lotteria il cui ricavato andrà ai singoli plessi dell’istituto e sarà un aiuto per acquisti di libri, materiali e attività varie che permetteranno di abbattere le richieste economiche rivolte alle famiglie, per le attività extra proposte agli alunni. "Un’iniziativa di grande rilievo per il contesto socioeconomico del territorio e per l’Istituto stesso, che ogni anno richiama centinaia di visitatori da tutte le Ville Unite del Ravennate", sottolineano gli organizzatori.

Anche quest’anno saranno presenti autori come Alice Keller (nella foto), Stefano Bordiglioni, e l’attrice e regista Alessia Canducci, che presenteranno le loro ultime opere ai ragazzi e alle famiglie e realizzeranno laboratori di scrittura e di lettura durante le giornate di domani e domenica. Presente anche l’attività di Cineforum, aperta alla partecipazione di tutti. La festa e gli eventi, tutti a ingresso libero, prevedono alcuni laboratori con obbligo di prenotazione.

Per ulteriori informazioni, è possibile inviare una mail all’indirizzo: mostralibrospiv@gmail.com.