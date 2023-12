Kelly Joyce canta il Natale

‘Kelly Christmas to All’ è il titolo del concerto in programma questa sera dalle 21.45 all’osteria Passatelli in via Ponte Marino 19 a Ravenna, in collaborazione con Bravo Caffè. La splendida voce di Kelly Joyce proporrà classici internazionali, brani natalizi e i suoi successi, accompagnata dalla Decanto Band formata da Stefano Serafini alla tromba, Teo Ciavarella al piano, Riccardo Bertozzini alla chitarra, Edoardo Petracci al basso e Max Ferri alla batteria.

È prevista la cena con menu alla carta, con contributo musicale di 15 euro. Info. e prenotazioni: tel. 0544.215206.