Kfc vuole aprire a Ravenna e cerca 24 dipendenti

Ravenna, 30 maggio 2024 – Kfc, la celebre catena di fast food americana specializzata nel pollo fritto, arriva a Ravenna.

O almeno così si direbbe a giudicare dal sito internet, dove negli ultimi giorni sono comparsi diversi annunci di lavoro in città. Il gruppo cerca infatti un manager generale per il ristorante, 10 cuochi, 3 leader del team e 10 membri del team. In totale 24 persone. All’interno degli annunci si legge che “Spoon Direct srl, azienda licenziataria di marchio di KFC in Italia, in forte espansione sul territorio italiano, ricerca personale per la prossima apertura del punto vendita di Ravenna”.

Non è chiaro dove aprirà il nuovo ristorante: il sito della catena lo colloca su una mappa all’incirca tra via Mazzini e via Cerchio, in centro. Non è chiaro però quanto sia preciso il riferimento. Da un lato è possibile che la scelta del gruppo di aprire un ristorante a Ravenna sia legata allo sviluppo turistico, e che quindi proprio per questo sarà collocato in un edificio nel cuore della città. Dall’altro parliamo di un ristorante sicuramente di grandi dimensioni, che necessita di ampi spazi anche per le cucine (e per la relativa cappa): in centro non sono tanti gli immobili adatti a ospitare un’attività di questo tipo. Per ora dal gruppo americano non trapela niente di più e in città circolano tante voci, ma le certezze sono poche. Al Comune non risulta che sia stata presentata una Segnalazione certificata di inizio attività, ma i gestori potrebbero farlo benissimo nei prossimamente. Negli annunci si legge infatti che le candidature per i posti di lavoro scadono il 31 dicembre: ci vorranno quindi sicuramente ancora diversi mesi prima che il ristorante diventi operativo. È probabile che, sempre nell’ottica turistica, si punti ad aprire la prossima primavera.

La sigla Kfc sta per ’Kentucky fried chicken’, ovvero ’pollo fritto del Kentucky’. È la seconda catena di ristoranti più grande al mondo dopo McDonald’s: ad aprile di quest’anno infatti contava ben 30mila punti vendita in 150 Paesi. Il gruppo è stato fondato nel 1952 e ha la propria base a Louisville, in Kentucky. Ha preso piede in Italia soprattutto negli ultimi anni. Il ritorno della catena nel nostro Paese - dopo un esperimento chiuso dopo poco a Napoli negli anni ’70 e due ristoranti a lungo a disposizione solo dei militari americani accanto alle proprie basi - è stato infatti annunciato nel 2014 e al momento il gruppo conta una novantina di ristoranti qui.

Nel frattempo un negozio di via Cavour si prepara a cambiare pelle: si tratta di quello che un tempo era il punto vendita Pandora e all’interno del quale al momento sono in corso lavori di ristrutturazione. Lo spazio si prepara infatti ad accogliere un ottico di Verona, ma al momento il nome ancora non trapela: è comunque una questione destinata a sciogliersi a breve.

sa.ser