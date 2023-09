Kit di aiuti in parrocchia. Si cercano volontari

Non si ferma l’attività al Centro operativo Caritas negli di San Domenico in via Manzoni 11bis a Faenza (cell. 351.2565705): coordinamento sgomberi, interventi di pulizia, consegna di kit e vestiario. Sono stati effettuati 160 interventi di pulizia e sgombero nelle abitazioni, sono stati aiutati 280 nuclei familiari fornendo deumidificatori, mentre a 780 famiglie è stato distribuito del vestiario alimenti e prodotti per igiene casa e persona. Sono stati poi 7.280 i kit distribuiti. Ora si apre una nuova fase per il Centro: proseguono le attività nel coordinare interventi di pulizia e sgombero, aiuto con macchinari e attrezzature, mobili, fornitura di deumidificatori (info. [email protected]). Dal 2 settembre sono chiusi a San Domenico i servizi di distribuzione kit personali e di vestiario: questi ultimi sono affidati ora alle Caritas parrocchiali. Infine la Caritas cerca volontari.